Trabzon’da Karsdorp sesleri

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan transferin hızlı ekibi Trabzonspor, listesine yeni bir yıldız daha ekledi.

Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağ bek talebi üzerine rotasını İtalya'ya çevirdi. Hedefte ise Roma forması giyen Rick Karsdorp yer alıyor.Serie A ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunmasına rağmen kariyerine başka bir ülkede devam etmek isteyen 28 yaşındaki savunmacıya, bordo- mavili yönetim teklif götürdü. Avrupa'dan da talipleri olan futbolcuya menajeri kanalıyla ulaşan Trabzonsporlu kurmaylar, Hollandalı sağ bekin maddi şartlarını sordu. Futbolcuyla kulübün düşündüğü rakam arasında uçurum olmadığı ifade edilirken, bonservis sorununun da aşılması halinde Karsdorp'un yeni adresinin Türkiye olabileceği öğrenildi. Futbolcunun da Trabzonspor forması giymeye sıcak baktığı ifade edilirken, teknik patron Abdullah Avcı'nın Karsdorp'u listesinin ilk sırasına yerleştirdiği öğrenildi.

MEUNİER AYRILACAK

28 yaşındaki deneyimli savunmacıyla hafta içinde bordo-mavili yönetimin masaya oturması beklenirken, şartların oluşması halinde imza süreci hızlanacak.

Yönetim, takımdan ayrılması gündemde olan Thomas Meunier'in yerine Karsdorp'u takıma monte etmeyi planlıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

DEFANSA GRAVİLLON İDDİASI

Marsilya'dan Samuel Gigot transferi çıkmaza giren Trabzonspor için bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz ekibinin Adana Demirspor forması giyen Andreaw Gravillon'u gündemine aldığı iddia edildi. Bordo-mavililerin bu transfer için 2.5 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdığı gelen haberler arasında. Öte yandan Adana Demirspor'un bonservis bedeli beklentisinin ise 3.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu kaydedildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken, oyuncu cephesinin de bordo mavili formaya sıcak baktığı kaydedildi. Adana ekibinin geçen sezon başında Reims'den kadrosuna kattığı 1.89 boyundaki stoper, 32 lig maçında forma giyerken, 2 de gol attı.