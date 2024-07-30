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Haberler Trabzonspor Trabzon’a dev golcü

Trabzon’a dev golcü

Bordo-mavililer Onuachu’nun alternatifi olarak Luuk de Jong’u da gündemine aldı

HABER MERKEZİ
Trabzon’a dev golcü
TRANSFERDE önemli isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, pivot santrfor özelliklerine sahip bir golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan Paul Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak için Southampton ile pazarlıklarını sürdüren bordomavililer, Nijeryalı golcünün alternatifi olarak iki Hollandalı'yı gündemine aldı. Hollanda basını, Karadeniz ekibinin PSV Eindhoven'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü Luuk de Jong ile görüşmelere başladığını ileri sürdü. Bordo-mavililerin ayrıca bir dönem Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst için de girişimde bulunduğu öğrenildi.
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