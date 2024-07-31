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Trabzonspor’da Weghorst iddiası

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’da Weghorst iddiası
GOLCÜ arayışlarını sürdüren Trabzonspor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hücum hattı için birçok yıldızla temas halinde olan bordo-mavili yönetimin, Hollandalı golcü Wout Weghorst ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Geçen sezonu Burnley'de geçiren deneyimli golcünün, Ajax'tan beklediği teklifi alamadığı ve rotasını Trabzon'a çevirdiği ifade edildi. EURO 2024'te de ülkesi Hollanda ile boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon Burnley formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Weghorst, 2022- 2023 sezonunun ilk yarısında forma giydiği Beşiktaş'ta performansıyla göz doldurmuştu.
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