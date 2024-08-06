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Haberler Trabzonspor

Trabzon’un yeni hedefi Batagov

HABER MERKEZİ
Trabzon’un yeni hedefi Batagov
SÜPER Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, savunma arayışında. Sol stoper arayışlarını hızlandıran Trabzonspor'da tüm gözler Arseniy Batagov'a çevrildi. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki başarılı oyuncu için Ukrayna ekibi Zorya'ya önceki gün resmi teklif yapmıştı. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği aktarıldı. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde Batagov sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye davet edilecek. Geçen sezon 31 maçta forma giyen Batagov, 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Ülkesinde alt yaş kategorilerinde 45 kez temsil etti.
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