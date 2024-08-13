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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor’da forvet harekatı

Bordo-mavililer, PSV’den ayrılması gündeme gelen De Jong ile ilgileniyor

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’da forvet harekatı
TRANSFERDE önemli isimleri kadrosuna katan ancak son maçlarda gol yollarında etkisiz kalan Trabzonspor, pivot santrfor özelliklerine sahip bir golcü için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan Paul Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak için Southampton ile pazarlıklarını sürdüren bordo-mavililer, Nijeryalı golcünün alternatifini Hollanda'da buldu. Karadeniz ekibi, PSV Eindhoven'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü Luuk de Jong ile görüşmelere başladı. Bordo-mavililerin, önümüzdeki haftaya kadar Onuachu'dan cevap gelmemesi halinde De Jong ile masaya oturacağı öğrenildi.
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