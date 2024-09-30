Trabzon’a güneş doğdu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetiyle tanıştı. Bordo-mavili ekip 16. dakikada golü buldu. Bardhi'nin soldan kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcu gelişine sert vuruşla topu kaleci Slowik'in sağından filelere gönderdi: 1-0. 24'te Bazoer'in ceza alanı içi sağ tarafından pasında arka direkte uygun durumda olan Adil Demirbağ topu filelerle buluşturdu: 1-1.

45'te Nwakame'nin ortasında Banza'nın kafa vuruşunda top Kramer'in eline çarptı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. 45+4'te Banza penaltıyı gole çevirdi. 54'te savunmanın uzaklaştıramadığı top Okay'dan sekip Banza'nın önünde kaldı. Banza, topu kalecinin üstünden ağlara gönderdi: 3-1. 79'da VAR uyarısıyla Konya penaltı kazandı ancak Umut'un şutu direğe çarparak dışarı çıktı. 90'da Pedrinho'nun çevirdiği topa Keyta gelişine vurdu ve skor 3-2 oldu. Maçı Trabzonspor 3-2 kazandı.