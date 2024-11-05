Trabzon’da Güneş kötü başladı

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo-mavililerin başındaki en kötü sezon başlangıcını yaptı. Güneş yönetiminde Karadeniz ekibi, çıktığı ilk 8 maçta yalnızca 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 10 puan topladı. Bu performans, Şenol Güneş'in Trabzonspor'da daha önceki dönemlerinde ulaştığı seviyenin oldukça gerisinde kaldı. 1988-89 sezonunun 5. haftasında takımın başına gelen Güneş, ilk 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Söz konusu dönemde ise 14 puan toplamıştı.

1993-94 sezonunda yine 5. haftada takımın başına geçen Güneş, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. 14 puan toplayarak üst basamaklara doğru takımı tırmanışa geçirmişti. 2004- 2005 sezonu 15.haftasında takımın başına geçen Güneş, ilk 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etmişti. 18 puan toplamıştı. 2009-2010 sezonunda ise yine 15.haftada göreve gelen Güneş, ilk 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 16 puan topladı. 2024-2025 sezonunda ise 3. haftada takımında başında yer alan Güneş, 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 10 puan toplayarak , önceki dönemlerin gerisinde kaldı.