Trabzonspor’dan TFF’ye çıkarma

SÜPER Lig'de sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'da maçın hakemine tepkiler sürüyor. İsyan bayrağını açan bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan ve yöneticiler, TFF'ye çıkarma yapacak. Hafta içinde gerçekleşecek toplantıda net yaptırımlar talep edilecek. Maç sonrası yaptığı açıklamada "Saha dışındaki şerefsizlere yenildik" diyen Doğan, "Trabzonspor şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş. Ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek" demişti. TFF ile görüşmede Doğan'ın artık net bir yaptırım isteyeceği gelen bilgiler arasında. Doğan'ın ayrıca bir basın toplantısı da düzenleyerek TFF'den taleplerini kamuoyuna da duyurucağı belirtildi.