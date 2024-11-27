Trabzon’da Cham rüzgarı

TRABZONSPOR'UN sezon başında transfer ettiği Fransız oyuncu Muhammed Cham, Adana Demirspor karşısında 3 gol atıp, 2 asist yaparak takımına önemli bir galibiyet kazandırdı. Bilindiği üzere sezon başında Clermont takımından 4 milyon Euro bedelle transfer edilen ve 4+1 yıllık sözleşme imzalanan Cham, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Teknik direktör Şenol Güneş de maç sonrası Muhammed Cham'ın yükselen performansını övdü ve oyuncusunun özgüven kazandığını belirtti.

SIMON BANZA ZİRVEYE ÇIKTI

Bordo-mavililerin Demokratik Kongolu forveti Simon Banza da Adana Demirspor karşısında attığı iki golle birlikte gol krallığı yarışında Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile ile gol sayısını eşitledi. Karadeniz ekibinin bu sezon Süper Lig'de attığı 17 golün 8'i Demokratik Kongolu Banza'dan geldi.