Trabzon koruyamadı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenildi. 8. dakikada Mendy'nin pasında topla buluşan Draguş ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşu üstten auta gitti. 41. dakikada Makouta'nın ceza sahası sol çaprazında Cihan'ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 50. dakikada Hadergjonaj'un pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto'nun ceza sahasına girip çaprazdan vurduğu şutta top filelerle buluştu: 2-1. 83. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Lundstram'ın pasında topla buluşan Mendy'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. Müsabakayı Alanyaspor 2-1 kazandı.