Trabzonspor’dan Rey Manaj takibi

DEVRE arasında kadrosunu güçlendirmeyi düşünen Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililerin, Sivasspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolculardan birisi olan Rey Manaj'ı takibe aldığı öğrenildi. Beşiktaş'a da tavsiye edilen Arnavut oyuncunun transferiyle ilgili bu hafta içerisinde harekete geçmeye hazırlanan Karadeniz temsilcisi Sivasspor'a takas teklifinde bulunacak. 27 yaşındaki santrforun 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunurken takımdan ayrılmak istediği, Yiğidolar'ın da uygun bonservisle bu ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Manaj, bu sezon ise 4 gol atarken 5 maçı da sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.