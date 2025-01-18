Fırtına’nın gözdesi Zubkov

SÜPER Lig'de üst sıraları hedefleyen Trabzonspor'da kanat bölgesine mutlaka üst düzey bir takviye yapılması hedefleniyor. Bordo-mavililerde öncelikli hedef Oleksandr Zubkov. Teknik heyetin çok istediği Ukraynalı yıldız için Fırtına şartları zorluyor. Karadeniz ekibi, Zubkov konusunda bonuslarla 6 milyon Euro'ya kadar çıktı. Fakat Shakhtar Donetsk 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Trabzonspor Yönetimi, bu rakamı uygun seviyelere çekmeye çalışıyor. Kulüpler arasında kıran kırana pazarlıklar devam ediyor.

MÜTHİŞ HÜCUM PERFORMANSI

HER iki kanatta da oynayabilen Zubkov bu sezon 19 karşılaşmada 7 gol ve 6 asistlik önemli bir hücum katkısı gösterdi. Shakhtar, devre arası kampı için Antalya'da bulunuyor ve başarılı futbolcu takımının oynadığı son hazırlık maçında kadroda yer almadı. Zubkov'un kulübüyle 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi var.

MENDY HER AN AYRILABİLİR

TRABZONSPOR'UN Fransa 2. Lig ekiplerinden Angers'den transfer ettiği Batista Mendy, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sol bek ve stoper haricinde başka mevkilerde de verilen görevi başarıyla yerine getiren Mendy ile İspanya'dan, İtalya'dan ve İngiltere'den kulüplerin ilgilendiği öğrenildi. Mendy için ülkesi Fransa'dan da Rennes'in ciddi şekilde devreye girdiği ifade edildi. Trabzonspor'un, Mendy ile ilgilenen kulüpler ile bonservis bedeli