Fırtına’da Zubkov da tamam

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, rotayı Ukrayna'ya çevirdi. İlk hamlesini Shakhtar Donetsk'in genç oyuncusu Danylo Sikan ile yapan bordo-mavililerin, yine aynı takımdan kadrosuna katmak için uzun zamandır uğraş verdiği sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile de büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. 1,82 boyunda ve 28 yaşında olan tecrübeli oyuncunun transferinin Shakthar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maçtan sonra tekrar ülkeye dönünce yapılması bekleniyor. Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi.

11 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Zubkov 16 maçta ilk 11 başlarken, 5 maçta sonradan oyuna girdi. 28 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti Şampiyonlar Lig'inde kaydetti. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor. Öte yandan Karadeniz temsilcisinin D.Kiev'den Denys Popov için de son bir hamle yaptığı ve cevap beklediği öğrenildi.