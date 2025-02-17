Enis Destan’a Rusya takibi

ARA transfer döneminde 4 oyuncu ile anlaşan Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo-mavililerin genç forvet Enis Destan'a teklif geldi. Rusya Premier Lig kulüplerinden Fakel, 22 yaşındaki futbolcu için bordo- mavililere 200 bin Euro kiralama ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu. Rusya ekipleri 20 Şubat'a kadar takımlar transfer yapabilecek. Bordo-mavili takım, gelen bu teklifi düşünmek için Rus ekibinden süre istedi. Yıldız isim için kısa sürede geri dönüş yapılacak. Enis Destan bu sezon Trabzonspor'da 19 maçta şans bulurken 2 gol attı, 1 de asist yaptı.