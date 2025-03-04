Trabzonspor uzatmada yıkıldı

Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a mağlup oldu: 1-0. 5. dakikada Konyaspor defansının çıkarken kaptırdığı topta Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı yayının üstünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan autta çıktı. 18'de Yusuf Erdoğan'ın sol köşeden ceza alanına gönderdiği topta Kramer'in kafa vuruşu direkten döndü. 28'de orta sahada topun sahibi olan Visca topla birlikte ceza alanına girdi. Visca'nın kale alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz başarılı oldu.

UMUT MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

50'de Konyaspor atağında Prip kaleye sokulup ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çıkardı. 52'de defansın arkasına sarkan Yusuf'un şutunda top yandan auta çıktı. 55'te Pedrinho ortasını açtı, arka direkte Prip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 60'ta sol kanattan Visca'nın ortasında Ozan kafayı vurdu, kaleci Deniz topu köşeden çıkardı. 73'te ceza yayının oralardan şutunu çeken Malheiro'nun vuruşu üstten oyun alanını terk etti. 90+9'da hakem Lundstram elle oynayınca penaltı verdi. 90+10'da topun başına geçen Umut skoru belirledi: 1-0.