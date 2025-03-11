Şenol Güneş gitti Fatih Tekke geldi

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü kendi sahasında Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Şenol Güneş dönemi sona erdi. Güneş'in yerine ise camianın beklediği isim Fatih Tekke geliyor. Bordo-mavili ekibin bugün tecrübeli teknik direktörü Trabzon'a getirerek sözleşme imzalatması bekleniyor. Fatih Tekke sezon Güneş öncesinde de gündeme gelmişti. Tekke, o dönem hayalinin Trabzon'da şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtmişti.

SPORTİF DİREKTÖR ÖNERİSİ

Kulüpten yapılan açıkalamada, "Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke, başkan yardımcımız Berkan Kılıç ile birlikte yarın (bugün) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. Bu arada alınan bilgilere göre yönetim ile yapılan toplantıda deneyimli çalıştırıcıya sportif direktörlük teklifi yapıldı.

Güneş ise bu konuyla ilgili henüz net kararını vermedi.