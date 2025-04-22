Trabzonspor’un en iyisi Banza

TRENDYOL Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü kaydeden Simon Banza, attığı gollerle bordo-mavili takıma hayat vermeye devam ediyor. Süper Lig'de 42 puanla 7. sıraya yükselen Trabzonspor'da Simon Banza, 18 golle bordo-mavili takımın gol yükünü çekiyor. Karadeniz ekibi, Simon Banza'nın gol attığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 23 puan yazdırdı. Demokratik Kongolu oyuncu, bu performansıyla da takımın son 5 sezondaki en golcü futbolcusu oldu. Simon Banza, ligde 2019-2020 sezonunu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi.