Fırtına’da zorunlu rotasyon

TRENDYOL Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanan Trabzonspor'da yarı finalde evinde karşılaşacağı kritik Göztepe maçı öncesi eksikler teknik heyeti sıkıntıya soktu. Bordo-mavililer yarın saat 20.30'da Papara Park'ta karşı karşıya geleceği Göztepe maçının hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürürken, bu kritik maçta 9 eksik nedeniyle ilk 11'de zorunlu rotasyon yaşanacak.

Karadeniz ekibinde sakatlanan Denis Dragus, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen'in tedavileri sürüyor. Bu üç isim Göztepe karşılaşmasının yanı sıra Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek. Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçı ve Salih Malkoçoğlu'nun da kritik maç öncesi sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan cezalı olan Mendy ve Okay Yokuşlu da Göztepe maçında kadroda olamayacak.

BORDO-MAVİLİLERDE NWAKAEME GELİŞMESİ

TRABZONSPOR'DA Göztepe maçı öncesi hafif sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme'nin antrenmana katılması yüzleri güldürdü. Yıldız oyuncunun yeniden takıma dönmesi teknik heyeti sevindirdi. Nwakaeme'nin Göztepe karşısında forma giyip giymeyeceği maç gününde netleşecek.