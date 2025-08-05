Fırtına’dan Minguzzi başvurusu

TRABZONSPOR, İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının 2025-2026 futbol sezonuna verilmesi için ilgili kurumlara resmi başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, Mattia Ahmet isminin yeni sezonuna verilmesinin adalet sürecinin toplumsal hafızada yerini koruması açısından önem taşıdığı belirtildi.

'DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ'

Açıklamada, "2025-2026 futbol sezonunun 'Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu' olarak adlandırılması için resmi başvurumuzu ilgili kurumlara ilettik. Mattia Ahmet Minguzzi'nin vahşice katledilmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi olduğumuzu, bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz. Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz" denildi. Trabzonspor Kulübü, daha önce Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını stadyumda bir tribüne vermişti.

LUKAS CERV İLGİSİ

TRABZONSPOR'UN, Viktoria Plzen'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Cerv'i transfer listesine aldığı iddia edildi. İngiliz basınından Teamtalk'un haberine göre, deneyimli futbolcuya İngiltere'den Norwich ile Belçika'dan Anderlecht ve Gent de ilgi gösteriyor. Kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan Cerv için bordomavili ekibin harekete geçtiği ve ilk teklifini sunduğu iddia edildi.