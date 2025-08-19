Trabzon fırtınası

SÜPER Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Trabzonspor, lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk maçında geçen hafta Kocaelispor'u yenen bordo-mavililer, dün de Kasımpaşa'yı İstanbul deplasmanında 1-0'lık sonuçla devirdi. Karadeniz ekibi, 2022- 23 sezonundan bu yana ilk kez ikide iki yaparak taraftarlarına sevinç yaşattı. Karşılaşmaya her iki takım da baskılı başladı. 36'da Kasımpaşa atağında sol çaprazdan ceza alanı içine giren Ali Yavuz'un şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 40'ta Trabzonspor'da Visca'nın ceza alanı içindeki şutunda top çerçeveyi bulmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda her iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 75. dakikada Okay'ın pasında Zubkov sağ kanattan ceza alanın girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis'i geçen top direkten geri geldi. Pozisyonu takip eden Augusto kale önünde topa dokunarak Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 80'de Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Bu dakikada Zubkov'un ortasında arka direkte müsait pozisyonda bulunan Olaigbe topu ıskaladı. 90'da Trabzonspor atağında Mendy, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. Trabzonspor karşılaşmayı 1-0 kazanarak, puanını 6'ya çıkardı. Kasımpaşa ise ikinci haftada ikinci yenilgisini alarak henüz puanla tanışamadı.

TRABZONSPOR'DA EMRE MOR SESLERİ

FENERBAHÇE'DE kadroda düşünülmeyen Emre Mor için sıcak bir gelişme yaşandı. Bu yaz takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncu Emre Mor'u kadrosuna katmak için ezeli rakip harekete geçti. Genç orta saha oyuncusunun transferi için Trabzonspor düğmeye bastı. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. 28 yaşındaki Emre Mor, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor'da 22 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1213 dakika sahada kalan 28 yaşındaki sağ kanat, 2 gol ve 4 asistle skora etki etti.