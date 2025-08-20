Trabzon’da mutlu son

SÜPER Lig'e art arda iki galibiyetle başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kadrosunu Felipe Augusto ve Paul Onuachu gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililer, bir transferi daha resmen açıklamaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, Bastia forması giyen 19 yaşındaki Christ Inao Oulai transferinde mutlu sona ulaştı. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu dün sabaha karşı 05:30 sularında Trabzon'a geldi. Yönetiminin 4+1 yıllık sözleşme üzerinde prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

TARAFTARI MEST ETTİ

TRABZON transferi hakkındaki duygularını ifade eden Oulai, "Lokomotif gibi oynayan ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım" dedi. Ayrıca Oulai, "Trabzonspor bu ülkenin büyük bir takımı ve ben de bunun farkındayım" diyerek taraftarın gönlünü mest etti. Genç orta saha sözlerini "Didier Zokora, Fildişi Sahili'nde iz bırakan bir futbolcu ve ben de onun oynadığı bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

BORDO-MAVİLİ TAKIM GOLCÜLERİYLE IŞILDADI

TRENDYOL Süper Lig'in ilk 2 haftasında galip gelen Trabzonspor, golcü oyuncularının skora katkısıyla son dönemlerin en iyi başlangıcını yaptı. Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada da deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 6 puan elde ederek son 3 sezon içinde en iyi ilk 2 haftayı geride bıraktı. Trabzonspor'a bir sezonluk aranın ardından Southampton Kulübü'nden bonservisiyle geri dönen Paul Onuachu Kocaelispor, Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadroya katılan 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Felipe Augusto da Kasımpaşa maçında attığı gollerle ilk 2 haftada 6 puanlık katkı verdi.