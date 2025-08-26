Trabzon fırtınası

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Puanını 9'a çıkaran bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl aranın ardından ligde ilk 3 karşılaşmada gol yemeden sahadan galibiyetle ayrılma başarısı da elde etti. 1986-87 sezonunda Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Gençlerbirliği ile kendi evinde İstanbul'da da Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı. Bu arada Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda çıktığı ilk 3 maçta kalesinde gole geçit vermedi. Milli file bekçisi, kritik kurtarışlarıyla Antalyaspor maçının yanı sıra diğer 2 karşılaşmada da takımının galibiyetinde başrol oynadı. Karadeniz ekibi, son olarak şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda ilk 3 haftada 9 puan çıkarmıştı. Bu sezon da aynı istikrarı yakalayan Trabzonspor'un, sezona güçlü bir başlangıç yapması taraftarlarının yüzünü güldürdü.

BATİSTA MENDY'E İSPANYA TAKİBİ

TRABZONSPOR'UN transferdeki gözde futbolcusu Batista Mendy'ye Nice'in ardından bazı İspanyol kulüplerinin de talip olduğu iddia edildi. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; bordo mavili takımın orta saha oyuncusu Batista Mendy, La Liga'ya transfer olmaya yaklaşıyor. Haberde, Real Betis ve Sevilla'nın 25 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartları hakkında bilgi almak için Karadeniz ekibi ile temasa geçtiği ancak Espanyol'un bu iki kulüpten bir adım önde olduğu ifade edildi.