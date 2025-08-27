Trabzonspor’da rota Savarino

Orta sahasına takviye yapmayı düşünen Trabzonspor, Botafogo'nun Venezuelalı 10 numarası Jefferson Savarino için girişimlerini hızlandırdı. Bordo-maviyi ekibin 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğu öğrenilirken 28 yaşındaki oyuncunun transferindeki en büyük engelin Al-Rayyan kulübü olduğu öne sürüldü. Teknik direktörlüğünü Brezilyalı Artur Jorge'nin yaptığı Katar ekibi de Botafogo'ya Savarino için aynı bonservis bedelini teklif etti. Beşiktaş da kısa süre önce Botafogo'nun 10 numarası için olası bir transferin koşullarını öğrenmek amacıyla bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve herhangi bir teklif yapmadan geri çekilmeye karar vermişti. Botafogo yaz başında 10 numaralı formayı giren Savarino'yu Lyon'a satmayı kabul etti. Fransız ekibi "mini 10 numarayı" Man City'ye giden Rayan Cherki'nin yerine düşündü. Fakat orta saha oyuncusunun ailesi Rio de Janeiro'da kalmayı tercih etti. Savarino'nun sözleşmesi 2028 yılı sonuna kadar devam ediyor.

BAŞKAN DOĞAN'DAN TEKKE'YE TAM DESTEK

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Doğan, "Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz. Kadronun omurgası korunurken hedefe uygun takviyeler yapılıyor. Plansız hamlelerle değil, tutarlı bir futbol stratejisiyle ilerliyoruz" dedi. Taraftarlara da çağrı yapan Başkan Doğan, "Ancak her başarı ortak bir sorumlulukla mümkündür. Bu kulübün sadece sahadaki performansa değil tribündeki desteğe de ihtiyacı var. Formasına sahip çıkan, kombinesini alan, fikriyle bu yapıya katkı sunan her bordo-mavi yürek yürüyüşün gerçek ortağıdır" şeklinde konuştu.