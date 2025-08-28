Trabzon’da Louza sesleri

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un Faslı orta saha oyuncusu Imran Louza'yı gündemine alırken, girişimler başladı. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve on numara pozisyonlarında da forma giyebilen Louza'nın çok yönlülüğünün, teknik ekibin bu transfere özel önem vermesine neden olduğu kaydedildi. Watford ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan oyuncu için Trabzonspor ilk hamlesini yaptı. Ancak oyuncu cephesinin, Trabzonspor'un yaptığı teklifi yetersiz bulduğu öne sürüldü. Louza için Rusya'dan Lokomotiv Moskova'nın da devreye girdiği ve oyuncuya cazip bir teklif sunduğu ifade edilirken, bordo- mavililerin transferin gerçekleşmesi adına elini güçlendirmek için koşulları zorlayacağı kaydedildi.