Trabzon’dan kaleci hamlesi

TRABZONSPOR'DA Uğurcan Çakır'ın Galatasaray ile anlaşmasının ardından vakit kaybetmeden kaleci arayışı başladı. Bordomavililerin, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 2005 doğumlu genç kaleci Deniz Ertaş'ın transferi konusunda görüşmelere başladığı öğrenildi. Yeşilbeyazlı kulüpten bu görüşmelerle ilgili yapılan açıklamada "Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Ömer Atiker ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır. Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" dedi.

Deniz, Konyaspor formasıyla bugüne dek 34 resmi maça çıkarken bu maçların 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

PAUL ONUACHU'DAN SÜPER BAŞLANGIÇ

TRABZONSPOR'DA 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçında attığı 2 gol ile takımında sezonun ilk haftalarında en golcü başlangıcı yapan isim oldu. Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda 4 puan elde etti. Nijeryalı oyuncuyu birer golle Augusto ve Savic, takip etti.