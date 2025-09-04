Trabzon’da Bouchouari tamam

TRABZONSPOR Saint-Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavililerin, 23 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu ile 4+1 yıllığına el sıkıştığı bildirildi. Geçen sezon Saint-Etienne formasıyla Fransa liginde 25 maçta görev yapan Bouchouari, takımına 1 gollük katkı sağladı. Benjamin Bouchouari, 5 haftası geride kalan Fransa 2'nci liginde henüz forma giyemedi. Karadeniz temsilcisinin 4 milyon Euro artı bonuslar ile anlaşma sağladığı gelen haberler arasında. Kaleci transferi için ise Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Kayserispor'dan Bilal Bayazıt, Manchester City'den ayrılması beklenen Stefan Ortega ve Bodrum FK'dan Diogo Sousa da gündemde.