Ernest Muçi Trabzon’da

TRABZONSPOR'UN Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Trabzon'a gitti. Bordomavililerden yapılan açıklamada oyuncuyla 1+3 yıllık anlaşmaya varıldığı ve Beşiktaş'a kiralama bedeli olarak 3 taksit halinde 1 milyon Euro ödeneceği ifade edildi. Çok mutlu olduğunu belirten Muçi, "Çok motiveyim. Benim için önemli bir fırsat, büyük bir kulüpte oynayacağım yine. Takıma yardımcı olabilmek için, takımla çalışmalara başlayabilmek için sabırsızlanıyorum. Tabii ki Trabzonspor hakkında bilgim vardı. Trabzonspor'un Türkiye'deki büyük takımlardan bir tanesi olduğunu tabi ki biliyordum. Takımla antrenmanlara başlamak ve sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.