Trabzon’a dünya yıldızı

KALEDE Uğurcan Çakır'ın boşluğunu Manchester United'dan Andre Onana ile doldurmaya çok yakın olan Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala önemli bir isim için harekete geçti. Bordo-mavililerin, Chelsea'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İngiliz futbolcu Raheem Sterling ile ilgilendiği iddia edildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Sterling'in Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcu, Arsenal forması altında 28 karşılaşmaya çıkarken, rakip ağları 1 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına da 5 golün pasını verdi.