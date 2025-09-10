Onana’da mutlu son

TRABZONSPOR, kaleci transferinde dünyaca ünlü bir ismi renklerine bağladı. Bordomavililerin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar, 28 yaşındaki kalecinin yarın özel uçakla Trabzon'a geleceğini iddia etti. Onana'nın sağlık kontrollerinden sonra bordo-mavililere imza atması bekleniyor.

BARCELONA'DAN ZİRVEYE

KARİYERİNE Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax'a transfer olarak adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza attı ancak buradaki performansı eleştirildi. Bordo-mavililerin Uğurcan Çakır sonrası Onana'yı gündemine alması, taraftarlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Sosyal medyada gündem olan iddia sonrası Onana'nın önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşen taraftarlar resmi açıklamayı beklemeye başladı.