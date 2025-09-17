Trabzonspor’da Onuachu’ya tam not

Trabzonspor'un yeni sezondaki en büyük hücum kozlarından biri olan 2.01'lik golcüsü Paul Onuachu, Fenerbahçe maçındaki performansıyla öne çıktı. Nijeryalı forvet oyuncusu, ligdeki performansıyla beklentilerin boşa çıkmayacağını gösterdi. Fenerbahçe karşısında sahaya istekli başlayan Nijeryalı Onuachu, ceza alanı içindeki varlığıyla rakip savunmayı zorladı. Takım arkadaşlarına alan açan, topu saklayan ve ikili mücadelelerde üstünlük kuran Nijeryalı forvet, özellikle kritik anlarda Trabzonspor'u hücumda ayakta tutmayı başardı.

RAKİPLERE GEÇİT VERMİYOR

Ligin ilk 5 haftasında sadece 2 gol yiyen Trabzonspor, kalesinde gördüğü gol bakımından son yılların en iyi başlangıcını yaptı. Ligde ilk 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-mavililer, kalesinde de rakiplerine kolay geçit vermedi. Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u tek golle yenen Trabzon, Samsunspor ile 1-1 berabere kalmış, Fenerbahçe deplasmanından da 1-0'lık yenilgiyle dönmüştü.