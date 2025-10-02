Başkan Doğan’dan Uğurcan açıklaması

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. "Uğurcan kaptanımızdı" diyen Başkan Doğan, "Çok önemli hizmetleri oldu. Bulunduğu sürede sorunsuz çalıştık. Şampiyonlukta çok önemli katkıları vardı. Giderken de çok önemli bir para kazandırarak gitti. Benim daha önce bu konuyla alakalı söylemlerim oldu, Uğurcan'ı bir İstanbul kulübüne satmayız diye. Aklımızdan Uğurcan'ın böyle bir talebi olacağı geçmiyordu. Uğurcan sezon sonunda, benimle ofiste görüştü. Artık Trabzonspor'da oynamak istemediğini, İstanbul da olsa Avrupa da olsa gitmek istediğini söyledi. O saatten sonra benim açımdan başka bir süreç başladı. Ayrılmasını istemezdim. Takımımızın kaptanı, sahada takımı emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa artık, Trabzonspor Kulübü'nün başkanı her türlü tedbiri almak ve bir satış olacaksa maksimum geliri kazandırmakla yükümlü. Artık başka bir takımın oyuncusu" diye konuştu.

BORDO-MAVİLİLERDEN YENİ SPONSORLUK

Trabzonspor, futbol takımı forma kol altı sponsorluğu için Reges Elektrik ile sözleşme imzaladı. İstanbul'da düzenlenen sözleşme imza törenine bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu katıldı. Doğan, "Sadece sportif alanda değil güçlü kurumsal yapımız ve değerlerimize yakışan ortaklıklarımızla yolumuza devam ediyoruz. Bizim için her sponsorluk sadece bir destek değil, Trabzonspor markasına duyulan güvenin de göstergesidir. Trabzonlu iş insanlarının bu işe verdiği önem çok değerli" dedi.