Trabzon 4 köşe

Süper Lig'de geçen hafta Karagümrük'ü mağlup eden Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u da farklı yendi: 4-0. 12'de Okay Yokuşlu'nun ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda yerden seken top kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. 16'da Okay Yokuşlu'nun hatasında topla buluşan Furkan Soyalp'in pasına topuğuyla Onugkha'nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce Savic'e sonra direğe çarparak alanına döndü. 19'da Folcarelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 34'te Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU

53'te Oulai'nin sol taraftan kullandığı korner atışında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 56'da savunmadan Savic'in derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Zubkov, kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0. 90'da Muçi'nin pasında Sikan'ın ceza sahası içinden vuruşunda top üst direkten geri döndü. Onuachu'nun vuruşunu ise kaleci Bilal kornere çeldi. 90+2'de Sikan kaleci Bilal tarafından düşürülünce hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 90+5'te Onuachu skoru belirledi: 4-0.

GAZZE'YE DESTEK

Trabzonspor taraftarları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi. Bordo-mavili taraftarlar, kale arkasına "Gazze'de hayat var, vicdanlarda sızı" ve "Sumudumuz Gazze'ye" yazılı pankartlar astı. Trabzonsporlu futbolcular da sahaya "All Eyes Sumud Flotilla (Tüm Gözler Sumud Filosu'nda) " yazılı pankart ile sahaya çıktı.