Trabzonspor’un hedefi Diatta

Trabzonspor, kanat rotasyonu için önemli bir transfer çalışması yapıyor. Bordo-mavililer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen 26 yaşındaki Krepin Diatta'yı listesine ekledi. Monaco ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Senegalli yıldız için ara transfer döneminde harekete geçilmesi bekleniyor. 2021 yılından bu yana Ligue 1 kulübünde forma giyen Diatta, bu sezon şu ana kadar 4 resmi mücadeleye çıkarken toplamda 2 asist yaptı ve 282 dakika süre buldu. Yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un gündeminde olan Krepin Diatta, sağ bekte de görev alabiliyor. Krepin Diatta, birçok farklı bölgede oynayarak adeta bir joker görevi üstleniyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve ofansif orta saha olarak oynayabilen 26 yaşındaki Senegalli yıldız, başarılı bir görüntü çiziyor. Hem Senegal Milli Takımı'nda hem de Monaco'da birçok bölgede forma giyerek dikkat çekti.