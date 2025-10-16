Ertuğrul Doğan: ‘Daha faydalı işler yapacağız’

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da bir otelde düzenledikleri futbol çalıştayı programının ardından açıklamalarda bulundu. Çalıştayda oyun kalitesinin artırılması konusunun detaylı olarak konuşulduğunu ifade eden Doğan, "Süper Lig oyuncu uygunluğu konusu yaş-yabancı konuları hakkında profesyonellerin görüşleri alındı. Altyapı organizasyonu hakkında konuşuldu. Hakem organizasyonu ile alakalı sunum devam ediyor. Kulüplerden önemli profesyonellerin katıldığı her ay yapmayı kararlaştırdığımız toplantı oldu. 4 büyük kulübün başkanı ve diğer başkanlar da buradaydı. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız" dedi. Yabancı hakem konusuna değinen Ertuğrul Doğan, "Türk hakemlerle ilgili daha iyi ne olur konuşuldu. Halkın bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşabiliriz? Gerçekten spesifik problemler nasıl çözülebilir? Bunlar konuşuldu" ifadelerini kullandı.