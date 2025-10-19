Trabzonspor seriyi sürdürdü

TRENDYOL Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a konuk oldu. 2'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Olaigbe'nin sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topu ceza sahası sağında önünde bulan Agusto'nun ayak içiyle kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1. 19'da sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Oulai'nin kale sahasına havadan gönderdiği topu Onuachu kafayla ağlara gönderdi: 0-2. 27'nci dakikada Rizespor farkı 1'e indirdi. Savunmanın hatasında topu kapan Sakyi, ceza sahasına sürükleyip kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 56'da Laçi'nin soldan ortasına ön direkte dokunan Jurecka'nın şutu Onana'da kaldı. 70'te Taylan'ın şutunda savunmadan dönen top kale sahasında Taha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşu direkten oyun alanına döndü. Maç Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.