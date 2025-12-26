Trabzon’un kalesi evi

Süper Lig'de 2025- 26 sezonunun ilk yarısını 35 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, ligde evinde yenilgi yüzü görmeden istikrar sağladı. Bordo-mavililer, Papara Park Stadyumu'nda çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek iç sahada hiç mağlubiyet almayıp, 19 puan topladı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puan topladı. Bordo- mavili takımın ilk yarıdaki 2 yenilgisini de deplasmanda (Fenerbahçe ve Gençlerbirliği) aldı.

33 GOL KAYDETTİ

İlk yarıda toplam 33 gol bulan Karadeniz ekibi, bu gollerin 17'si kendi sahasında, 16'sı ise deplasmanda kaydetti. Trabzonspor'un ilk yarıda kalesinde gördüğü 20 golün 13'ü deplasmanda, 7'si ise iç sahada geldi.