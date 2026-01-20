Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu! İşte Trendyol Süper Lig fikstürü

Trendyol Süper Lig'de 20-21 ve 22. haftanın fikstürleri açıklandı. Buna göre 22. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi de netleşti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 20, 21 ve 22'nci haftanın programı şöyle:

20'NCİ HAFTA

30 OCAK CUMA

20.00 Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor

31 OCAK CUMARTESİ

14.30 Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor

17.00 RAMS Başakşehir FK - Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor

1 ŞUBAT PAZAR

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep

20.00 Galatasaray - Zecorner Kayserispor

2 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

21'İNCİ HAFTA

7 ŞUBAT CUMARTESİ

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Samsunspor - Trabzonspor

8 ŞUBAT PAZAR

14.30 ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir FK

17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe

17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

9 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 Zecorner Kayserispor - Kocaelispor

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

22'NCİ HAFTA

13 ŞUBAT CUMA

20.00 Galatasaray - ikas Eyüpspor

20.00 Hesap.com Antalyaspor - Samsunspor

14 ŞUBAT CUMARTESİ

14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

17.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

15 ŞUBAT PAZAR

14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 Göztepe - Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir FK - Beşiktaş

16 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük