Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu! İşte Trendyol Süper Lig fikstürü

Trendyol Süper Lig'de 20-21 ve 22. haftanın fikstürleri açıklandı. Buna göre 22. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi de netleşti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 20, 21 ve 22'nci haftanın programı şöyle:
20'NCİ HAFTA
30 OCAK CUMA
20.00 Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor
31 OCAK CUMARTESİ
14.30 Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor
17.00 RAMS Başakşehir FK - Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor
1 ŞUBAT PAZAR
17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep
20.00 Galatasaray - Zecorner Kayserispor
2 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
21'İNCİ HAFTA
7 ŞUBAT CUMARTESİ
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Hesap.com Antalyaspor
20.00 Samsunspor - Trabzonspor
8 ŞUBAT PAZAR
14.30 ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir FK
17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe
17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
9 ŞUBAT PAZARTESİ
17.00 Zecorner Kayserispor - Kocaelispor
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
22'NCİ HAFTA
13 ŞUBAT CUMA
20.00 Galatasaray - ikas Eyüpspor
20.00 Hesap.com Antalyaspor - Samsunspor
14 ŞUBAT CUMARTESİ
14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
15 ŞUBAT PAZAR
14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00 Göztepe - Zecorner Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir FK - Beşiktaş
16 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük