Trabzonspor’dan yerli hamlesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını erken başlatan Trabzonspor, seneye kaleyi yerli bir isme teslim edecek. Uğurcan'ın gitmesinin ardından Andre Onana'yı kiralayan bordo mavililler, kupadaki Samsunspor maçında 3 kurtarış yaparak turu getiren Kamerunlu kaleciyle 5 milyon Euro'luk maaş yükünü de düşünerek devam etmeyi düşünmüyor.

Onana'nın bonservisin almak için girişimde bulunmayacak olan Trabzonspor'un hedefinde ise Manchester United'dan Altay Bayındır ile Başakşehirli Muhammed Şengezer yer alıyor. Ancak Altay transferinde Beşiktaş'ın da devrede olması nedeniyle ibre şu anlık Muhammed'e kaymasına neden oldu. Bordo-mavili yöneticiler iyi ilişkiler içerisinde oldukları Başakşehir yöneticileriyle daha sezon bitmeden bu sebeple görüşmelere başladı.