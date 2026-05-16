Paul Onuachu tarihe geçecek

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek Trabzonspor'da 22 gol ile gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Paul Onuachu, yerini koruması halinde bu başarıyı kulüp tarihinde elde eden 6. oyuncu olacak. Attığı gollerle bordo- mavili takıma önemli katkı

sağlayan oyuncu, son haftalarda ise suskun bir dönem geçiriyor. Ligde son 5 haftada bir maç sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, bir maçta dinlendirilerek yedek soyundurulan oyuncunun zirvede rakipleriyle arasındaki fark azaldı. Onuachu'yu 21 golle RAMS Başakşehir'den Eldor Shomurodov, 19 gol ile Fenerbahçe'den Anderson Talisca takip ederken, son hafta kıyasıya gol krallığı yarışına da sahne olacak. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı unvanını elde etmişti. Nijeryalı santrfor, bu başarıyı göstermesi halinde kulüpte Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra gol krallığını elde eden üçüncü yabancı futbolcu da olacak.