Trabzonspor’a Sevilla’dan yeşil ışık

Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Ruben Vargas transferinde İspanya'dan sevindirici haber geldi. Sevilla, İsviçreli yıldızın olası ayrılığına karşı alternatifini şimdiden belirledi.

Ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçen ve kulübün satışı henüz gerçekleşmeyen Sevilla, transfer çalışmalarını kısıtlı imkanlarla sürdürüyor. Akor Adams'ın satışıyla finansal anlamda nefes alan Endülüs ekibi, takımın kilit isimlerinden Ruben Vargas'ı da kaybetme riskiyle karşı karşıya. Sevilla, Vargas'ın Trabzonspor'a olası transferi durumunda boşluğunu Adrian Embarba ile dolduracak.

Embarba'nın sözleşmesinde, maaşının tamamının karşılanması şartıyla La Liga kulüplerine kiralık gitme opsiyonu bulunuyor. Alternatifini Almeria'da bulan ve oyuncunun maaş yükünden kurtulmayı planlayan Sevilla'nın, Ruben Vargas'ın Trabzonspor'a transferine artık yeşil ışık yakması bekleniyor.