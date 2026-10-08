Trabzonspor hasret bitirecek

TRENDYOL Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor, Samsunspor karşısında deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, bu sezon ligin ilk 6 haftasında sahasındaki 3 maçı kazanarak 9 puan elde etti. Karadeniz ekibi, dış sahada ise 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken galibiyetle henüz tanışamadı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, dış sahada ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını aldı. Üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, beşinci haftada Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.