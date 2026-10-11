Trabzon tam gaz

Süper Lig'de milli ara sona ererken, Trabzonspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Samsunspor'u 3-0'lık skorla farklı geçti. Son olarak Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden bordo- mavililer ikide iki yaptı. Karadeniz ekibinin golleri 28'de Muçi, 38'de Nwaiwu ve 40'ta Dju'dan geldi. Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında oyunun kontrolünü elinde tutarak etkili bir performans sergiledi. Hücumda üretken olan bordo-mavililer, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar bulurken savunmada da Samsunspor'a fazla fırsat tanımadı. Ev sahibi ekip ise topa sahip olmakta ve hücum organizasyonlarını geliştirmekte zorlandı. Trabzonspor, hızlı ve etkili ataklarıyla fark yaratırken Samsunspor'un savunmadaki açıklarını iyi değerlendirdi. Bordo-mavililer, sergilediği baskılı oyunla üstünlüğünü sahaya yansıtırken Samsunspor'un geri dönüş umutlarını da oldukça azalttı.

SKORU KORUMAYI BİLDİ

Samsunspor karşısında ilk yarıda bulduğu avantajı koruyan Trabzonspor, 10 kişi kalmasının dezavantajıyla ikinci yarıda oyunun kontrolünü rakibine bırakmak zorunda kaldı. Ev sahibi ekip, topa daha fazla sahip olarak rakip kalede baskı kurdu ve geliştirdiği ataklarla gol aradı. Ancak Trabzonspor savunmasını aşamayan Samsunspor, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Bordo-mavililer ise skor avantajının da etkisiyle hücumda fazla risk almayarak kontrollü bir oyun sergiledi. Samsunspor'un baskısına rağmen kalesini direklerin de yardımıyla gole kapatan Trabzonspor, üstünlüğünü korumayı başardı ve 3 puana uzanan taraf oldu.

REİS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, milli aradan önceki son maçta Galatasaray'a karşı sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı İstanbul ekibi karşısında ilk 11'de görev verdiği Noah Saviolo'nun yerine Samsunspor karşısında Aral Şimşir'e görev verdi. Öte yandan bordo-mavililerde Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve Batagov sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.