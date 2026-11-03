Trabzonspor’dan Reis ile tarihi seri

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Trabzonspor, Papara Park'ta aldığı 2-0'lık galibiyetle çıkışını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanan bordo-mavili ekip, bu süreçte 4 maçta kalesini gole kapattı. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, alınan galibiyetle kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Alman teknik adam, bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk 5 Süper Lig maçının tamamını kazanarak Trabzonspor tarihinde bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu. Trabzonspor, Reis'in ilk maçına çıktığı 6'ncı haftadan itibaren Süper Lig'de en fazla galibiyet alan ve kalesini gole kapatan takım oldu.

KALESİNİ DE KAPATTI

BORDO-MAVİLİLER, bu süreçte oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanırken 4 maçta rakiplerine gol izni vermedi. Bordo-mavili ekip, 2000-2001 sezonundan bu yana ilk kez bir sezona iç sahada 5'te 5 yaparak başladı. Gaziantep FK karşısında da taraftarı önünde galibiyete ulaşan Karadeniz ekibi, 26 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.