Muhammed Salah için şok iddia

MISIR basını, 34 yaşındaki Muhammed Salah'a eşi ve üç çocuğuyla birlikte Türk vatandaşlığı verileceğini iddia etti. Aktarılan bilgilere göre Salah'ın vatandaşlık işlemlerinin yanı sıra yıldız futbolcu için büyük bir tören düzenlenmesi planlanıyor. Mısırlı yıldızın Türkiye'de spor ve turizm alanlarında sağladığı katkılar nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılacağı öne sürüldü. Öte yandan Muhammed Salah'ın yakın çevresinden bir isme dayandırılan haberde vatandaşlık iddiasıyla ilgili farklı bilgiler de paylaşıldı. Haberde, Türk yetkililerin vatandaşlık konusunda henüz Salah ile resmi bir temas kurmadığı belirtildi. Ayrıca Trabzonspor yönetiminin Mısırlı futbolcuya, önümüzdeki dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini ilettiği ancak görüşmenin tarihinin henüz belirlenmediği aktarıldı.