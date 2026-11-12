Trabzonspor’da rota İngiltere

YENİ sezon öncesi orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, transfer rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi. Bordo- mavili ekibin iki yönlü orta saha arayışında Brentford forması giyen 22 yaşındaki Ukrayna- lı futbolcu Yegor Yarmolyuk'un ismi ön plana çıktı. Bu sezon Brentford'da forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu, çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ukrayna Milli Takımı'nda da görev yapan Yarmolyuk'un İngiliz kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan genç orta saha oyuncusuna yalnızca Trabzonspor'un değil, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Everton'un da ilgi gösterdiği öğrenildi.