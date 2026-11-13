Trabzonspor’dan Richarlison hamlesi

ARA transfer dönemi öncesinde golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Bordo- mavililer, Franculino Dju'nun performansından memnun olsa da Paul Onuachu'nun henüz beklentileri karşılayamaması nedeniyle yeni bir golcü takviyesini gündemine aldı. Karadeniz ekibinin transfer listesindeki isimlerden biri de yine Tottenham forması giyen Richarlison oldu. Yaz transfer döneminde de Brezilyalı futbolcuyla ilgilenen Trabzonspor'un, 29 yaşındaki golcü için İngiliz kulübüyle temaslara başladığı öne sürüldü. Bordo-mavililerin, Richarlison transferini ara dönemde sonuçlandırmak için şartları araştırdığı belirtildi.