TRABZONSPOR'DA ara transfer dönemi öncesinde forvet hattına yönelik çalışmalar devam ediyor. Franculino Dju'nun performansından memnun olan bordomavililer, Paul Onuachu'nun beklentilerin altında kalması nedeniyle golcü takviyesine yöneldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Richarlison için girişimler devam ediyor. Karadeniz devi, yaz transfer döneminde de ilgilendiği 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için Tottenham yönetimi ile temaslarına yoğun şekilde devam ediyor.

SADECE BİR MAÇTA OYNADI

TOTTENHAM, 2022-2023'te Everton'dan 58 milyon Euro'ya transfer ettiği Richarlison için 15 milyon Euro talep etti. Bordo-mavili yönetim ise sözleşmesinin son yılında olan 1,84 boyundaki yıldız için indirim istedi. Tottenham'da kadro dışı kalan 29 yaşındaki Brezilyalı golcü için kulübünün bonservis beklentisini daha aşağılara düşürdüğü ve transferin somut hale gelmek üzere geldiği öne sürülüyor. Bu sezon Premier Lig'de sadece bir maçta 68 dakika forma giyen Richarlison'un gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.