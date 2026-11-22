Trabzonspor Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Süper Lig'de 25 puanla 2'nci sırada yer alan Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürmek ve zirvede Galatasaray'la puan farkını kapatmak istiyor. Karadeniz temsilcisi ayrıca 41 yıl sonra iç sahada üst üste 6. galibiyetini almanın peşinde.

BEŞİNCİ MAÇ OLACAK

Ligin son sırasında yer alan Eyüpspor ise puan ya da puanlar alarak moral bulmak istiyor. Trabzonspor ile Eyüpspor takımları bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavili takım 3 maçta galip gelirken 1 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan bordo- mavili takımda teknik direktör Thomas Reis, takımda yaşanan sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorlanıyor. Reis'in nasıl bir kadro çıkaracağı da büyük merak konusu oldu.