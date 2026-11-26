TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında bu akşam deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile karşılaşacak. Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, ikinci karşılaşmasında sahasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden, ardından Almanya temsilcisi Freiburg'a evinde 1-0 yenilen bordo-mavililer, 6 puanla 12. sırada yer alıyor. CSKA Sofya ise oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puan elde ederek 28. sırada bulunuyor. Trabzonspor'da oynama izni olan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli, karşılaşmada forma giyemeyecek, Stefan Savic'in de dinlendirilmesi bekleniyor. Trabzonspor taraftarı, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza dolayısıyla CSKA Sofya müsabakasında tribünde yer alamayacak.