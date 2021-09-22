Altay, 6 maçta 12 puana ulaştı. Sizce bu performansın nedeni nedir?

Altay genlerinde Süper Lig kanı taşıyan bir takım. 18 yıl sonra çıktığı ligde hiç bir şekilde falso vermeden yılların Süper Lig takımı olarak yoluna devam ediyor. Bu sene ne kadar iyi bir takım organize ettiklerini görmüştük. Ve Altay'ın kaleci ve defansının hata yapmamasını ön gördüğümüzde golü bulabilecek olan takım izledik. Altay, yoluna eski bildiğimiz 'Büyük Altay' olarak devam ediyor.



Altay'da Rize önünde bir çok eksik bulunmasına rağmen kazandılar. Altay'ın performansını nasıl buldunuz?

Altay'ın her yönüyle Rizespor takımına göre daha iyi olduğunu biliyorduk. Açıkçası siyahbeyazlıların galip geleceğini bekliyordum.

Altay'ın kalecisi ve defansı oyunu tuttular ve ilk devrenin sonun da çalışılmış bir korner organizasyonuyla golü buldular. Thiam'ın ön direkte topu arkaya aşırması ve yeni transfer Björkander'in bitirişi İzmir ekibine avantajı getirdi. Altay'ın forveti Bamba çok güzel bir gol attı. Bunun yanında da 2 tane çok net fırsat yarattı. Ancak çok bencildi. Bu konuda Bamba'nın uyarılıp daha kolektif oynaması konusu konuşulmalı. Thiam'ın haksız gördüğü sarı kart sonrası atılması Altay'ın defans organizasyonunu ve oyununu etkiledi. Buna rağmen İzmir ekibi kontradan pozisyonlar buldu. Altay 9 kişi de kalsa bu Rize'yi yenerdi.

Altay bu ligin iyi takımlarından. İzmir temsilcisi, geriyi sağlam tutunca her takımı yenebilir.

Altay emin adımlarla yoluna devem ediyor.



Altay, Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç ile ilgili düşüncüleriniz nelerdir?

Beşiktaş, ligin en kuvvetli ve ligi domine edebilecek ekibi. Çok kolay gol pozisyonu bulabiliyorlar. Altay'ın dikkatli olması lazım.

Beşitaş'a karşı Altay'ın ilk önce gol yememeyi düyünmesi gerek. Beşiktaş'a karşı Altay'ın beraberlik almasının iyi bir netice olduğunu düşünüyorum. Son olarak Rize galibiyetini alan Mustafa Denizli'yi alkışlıyorum.

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